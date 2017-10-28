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19:44 (мск), источник: Sputnik.by

Тело мужчины найдено в одной из квартир Бобруйска

Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Тело мужчины со следами побоев было обнаружено в квартире одного из домов в Бобруйске, сообщил в субботу ресурс BobrLife.

По информации ресурса, труп обнаружили накануне около 22:00 в доме, расположенном на улице Октябрьской районного центра.

На место срочно выбыла оперативная группа. Известно, что в момент гибели местного жителя в помещении также находился уроженец Литвы, причастность которого к произошедшему сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает BobrLife, других подробностей инцидента милиция пока не разглашает в интересах следствия.

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