Тело мужчины найдено в одной из квартир Бобруйска

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Тело мужчины со следами побоев было обнаружено в квартире одного из домов в Бобруйске, сообщил в субботу ресурс BobrLife.

По информации ресурса, труп обнаружили накануне около 22:00 в доме, расположенном на улице Октябрьской районного центра.

На место срочно выбыла оперативная группа. Известно, что в момент гибели местного жителя в помещении также находился уроженец Литвы, причастность которого к произошедшему сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.