В бане частного дома в Алматы взорвалась печь
В Алматы в Наурызбайском районе загорелась кровля бани частного дома, передает patrul.kz.
В Алматы в Наурызбайском районе загорелась кровля бани частного дома, передает patrul.kz.
Пожар произошел в доме № 17 по улице Бекишева, мкр Акжар.
Хозяева поменяли печь (твердое топливо) в своей бане и сегодня ее разожгли. Неожиданно она взорвалась огонь быстро распространился по постройке и потом перекинулся на крышу жилого дома. Общая площадь горения составила 120 квадратных метров.
28.10.2017г. в 19:04 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кровли частного жилого и хоз.построек по адресу: Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Бекишева д. 17.
«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 19:13. Информация с места вызова подтвердилась: горела кровля частного жилого дома и хозпостроек. Принятыми мерами
На тушение выехали 7 единиц спецтехники и 30 человек личного состава Службы пожаротушения.
Жертв и пострадавших нет.