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20:09 (мск), источник: Newtimes.kz

В бане частного дома в Алматы взорвалась печь

В Алматы в Наурызбайском районе загорелась кровля бани частного дома, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пожар произошел в доме № 17 по улице Бекишева, мкр Акжар.

Хозяева поменяли печь (твердое топливо) в своей бане и сегодня ее разожгли. Неожиданно она взорвалась огонь быстро распространился по постройке и потом перекинулся на крышу жилого дома. Общая площадь горения составила 120 квадратных метров.

28.10.2017г. в 19:04 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении кровли частного жилого и хоз.построек по адресу: Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Бекишева д. 17.

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 19:13. Информация с места вызова подтвердилась: горела кровля частного жилого дома и хозпостроек. Принятыми мерами пожарных-спасателей пожар локализован в 19:34 и ликвидирован в течении получаса — в 19:46», — сообщила официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

На тушение выехали 7 единиц спецтехники и 30 человек личного состава Службы пожаротушения.

Жертв и пострадавших нет.

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