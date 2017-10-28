В Башкирии после месяца поисков нашли мертвым 34-летнего Максима Ерошенко
В Башкирии найдено тело жителя Салавата Максима Ерошенко. Поиски мужчины продолжались около месяца.
В Башкирии найдено тело жителя Салавата Максима Ерошенко. Поиски мужчины продолжались около месяца.
Об исчезновении 34-летнего Максима Ерошенко стало известно 25 сентября. Тогда родственники мужчины сообщали, что он уехал из города Салавата на своей машине.
Поиски пропавшего продолжались около месяца. В субботу волонтеры группы «Лиза Алерт» сообщили, что Ерошенко погиб.