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28 октября, источник: PROUFU.ru

В Башкирии после месяца поисков нашли мертвым 34-летнего Максима Ерошенко

В Башкирии найдено тело жителя Салавата Максима Ерошенко. Поиски мужчины продолжались около месяца.

Об исчезновении 34-летнего Максима Ерошенко стало известно 25 сентября. Тогда родственники мужчины сообщали, что он уехал из города Салавата на своей машине.

Поиски пропавшего продолжались около месяца. В субботу волонтеры группы «Лиза Алерт» сообщили, что Ерошенко погиб.

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