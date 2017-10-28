Смерть мальчика в бассейне в Бресте: назначена судмедэкспертиза
Спасти ребенка не удалось — он в 20:20 пятницы умер в реанимационном отделении больницы.
Спасти ребенка не удалось — он в 20:20 пятницы умер в реанимационном отделении больницы.
МИНСК, 28 окт — Sputnik.
Ребенок 2011 года рождения скончался в реанимации больницы накануне вечером после посещения бассейна.
«Для установления причины смерти назначена
Она также уточнила, что возможно, предварительные результаты экспертизы будут известны уже в воскресенье или понедельник.
Как ранее сообщал Sputnik, мальчик сначала плавал в бассейне, а затем отправился в тренажерный зал, где ему внезапно стало плохо. Сотрудники дворца спорта вызвали скорую и до приезда медиков оказывали ребенку первую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось — он в 20:20 умер в реанимационном отделении больницы.
В настоящее время по факту смерти мальчика Следственный комитет проводит проверку.