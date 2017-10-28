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20:58 (мск), источник: Sputnik.by

Смерть мальчика в бассейне в Бресте: назначена судмедэкспертиза

Спасти ребенка не удалось — он в 20:20 пятницы умер в реанимационном отделении больницы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Судебно-медицинская экспертиза назначена по факту смерти 8-летнего мальчика во дворце водных видов спорта в Бресте, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Ребенок 2011 года рождения скончался в реанимации больницы накануне вечером после посещения бассейна.

«Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Больше никакие экспертизы в настоящее время не назначались», — сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что возможно, предварительные результаты экспертизы будут известны уже в воскресенье или понедельник.

Как ранее сообщал Sputnik, мальчик сначала плавал в бассейне, а затем отправился в тренажерный зал, где ему внезапно стало плохо. Сотрудники дворца спорта вызвали скорую и до приезда медиков оказывали ребенку первую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось — он в 20:20 умер в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время по факту смерти мальчика Следственный комитет проводит проверку.

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