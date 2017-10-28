Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок
Мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.
Мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.
МИНСК, 28 окт — Sputnik. Около суток разыскивали пропавшего 12-летнего ребенка в Полоцке — мальчик нашелся в деревне у родственников, к которым он отправился
Ребенок в районном центре пропал накануне днем: мальчик не вернулся из школы. Взволнованные родители обратились за помощью в правоохранительные органы.
Сообщается, что мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.
Ребенка нашли около 18:00 в субботу 28 октября — в деревне Полота, у родственников. По словам одноклассников пропавшего, туда он мог отправиться