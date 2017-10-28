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22:26 (мск), источник: Sputnik.by

Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок

Мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Около суток разыскивали пропавшего 12-летнего ребенка в Полоцке — мальчик нашелся в деревне у родственников, к которым он отправился из-за плохих четвертных оценок в школе, сообщили в сообществе «Полоцк и Новополоцк» в социальной сети «ВКонтакте».

Ребенок в районном центре пропал накануне днем: мальчик не вернулся из школы. Взволнованные родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сообщается, что мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.

Ребенка нашли около 18:00 в субботу 28 октября — в деревне Полота, у родственников. По словам одноклассников пропавшего, туда он мог отправиться из-за плохих оценок, которые получил по окончании первой четверти в школе.

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