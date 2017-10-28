Минский прохожий спас тонувшего в Свислочи ребенка

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Даумана в Минске.
«Сообщение о тонущем ребенке поступило в 16.55. Мальчик был в Свислочи на расстоянии 15 м от берега, возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку, — рассказала Ольга Мельченко. — До прибытия спасателей и скорой помощи, ребенка вытащил из воды случайный прохожий — 16-летний первокурсник колледжа».
Мальчик, на вид которому около 10 лет, был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.
«Спасенный был доставлен во 2-ю городскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом “утопление в пресной воде”. Его состояние на 21.00 было крайне тяжелым», — проинформировала Ольга Мельченко.
Сейчас имя ребенка неизвестно. Он был одет в красную майку в черно-белую полоску, трусы черно-синего цвета, штаны (джинсы) темно-синего цвета, куртку темно-синего цвета Дизель (diesel) и в высокие кроссовки на липучках с красным язычком марки Ricosta. Родным мальчика можно обратиться во 2-ю ДГКБ, реанимационное отделение по телефону (017) 369−51−62.