Минский прохожий спас тонувшего в Свислочи ребенка

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Даумана в Минске.

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«Сообщение о тонущем ребенке поступило в 16.55. Мальчик был в Свислочи на расстоянии 15 м от берега, возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку, — рассказала Ольга Мельченко. — До прибытия спасателей и скорой помощи, ребенка вытащил из воды случайный прохожий — 16-летний первокурсник колледжа».

Мальчик, на вид которому около 10 лет, был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка.

«Спасенный был доставлен во 2-ю городскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом “утопление в пресной воде”. Его состояние на 21.00 было крайне тяжелым», — проинформировала Ольга Мельченко.