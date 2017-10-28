Водитель Subaru пострадал в крупном ДТП в Алматы

Авария произошла на пересечении улиц Толе би и Аносова. Со слов очевидцев, автомобили Subaru и Nissan двигались в восточном направлении по Толе би. По всей видимости, водитель Nissan решил повернуть на улицу Аносова и врезался в Subaru. Водитель Subaru не справился с управлением и на полном ходу влетел в бетонный столб, после чего его отбросило в припаркованную Kia.