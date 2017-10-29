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05:52 (мск), источник: Газета.Ру

Самолет МЧС прибыл в Норвегию для помощи в поисках Ми-8

Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Норвегию для оказания помощи в поисках пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8, сообщает РИА «Новости».

В оперативную группу входят водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС вылетели в Норвегию для поисков Ми-8.

Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

Крушением Ми-8 на Шпицбергене займется спецкомиссия
Во время загрузки произошла ошибка.
28 октября© Ньюстюб
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