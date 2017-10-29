Самолет МЧС прибыл в Норвегию для помощи в поисках Ми-8

В оперативную группу входят водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС вылетели в Норвегию для поисков Ми-8.

Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.