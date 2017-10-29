Самолет МЧС прибыл в Норвегию для помощи в поисках Ми-8
Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Норвегию для оказания помощи в поисках пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8, сообщает РИА «Новости».
Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Норвегию для оказания помощи в поисках пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8, сообщает РИА «Новости».
В оперативную группу входят
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС вылетели в Норвегию для поисков Ми-8.
Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.