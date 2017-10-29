В Алматы в одном ДТП столкнулись 3 авто и сбили пешехода

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По улице Кудерина в южном направлении ехала Toyota Land Cruiser Prado. В этот момент мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу перед улицей Памирской.

Водитель внедорожника поздно заметил пешехода и резко свернул в сторону, чтобы избежать наезда. Однако, все равно, зацепил мужчину. Toyota выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась Daewoo Nexia.