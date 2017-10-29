В Алматы в одном ДТП столкнулись 3 авто и сбили пешехода
Столкновение произошло в районе пересечения улиц Памирская и Кудерина, сообщает Zakon.kz.
Столкновение произошло в районе пересечения улиц Памирская и Кудерина, сообщает Zakon.kz.
По улице Кудерина в южном направлении ехала Toyota Land Cruiser Prado. В этот момент мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу перед улицей Памирской.
Водитель внедорожника поздно заметил пешехода и резко свернул в сторону, чтобы избежать наезда. Однако, все равно, зацепил мужчину. Toyota выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась Daewoo Nexia.
От лобового столкновения Daewoo развернуло, и она врезалась в Volkswagen. Пострадал пешеход и пассажирка Daewoo Nexia.