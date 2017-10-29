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11:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Honda Odyssey подожгли в 22-м микрорайоне Ангарска

Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Honda Odyssey сгорел в 22-м микрорайоне Ангарска накануне, 28 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания является поджог. В настоящее время устанавливается виновное лицо и ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля на площади 2 кв. метра.

— Огнем уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично поврежден салон, — рассказали в пресс-службе.

На ликвидацию последствий пожара сотрудникам МЧС потребовалось чуть менее часа.

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