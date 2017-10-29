Honda Odyssey подожгли в 22-м микрорайоне Ангарска

Автомобиль Honda Odyssey сгорел в 22-м микрорайоне Ангарска накануне, 28 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания является поджог. В настоящее время устанавливается виновное лицо и ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.