Honda Odyssey подожгли в 22-м микрорайоне Ангарска
Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Автомобиль Honda Odyssey сгорел в 22-м микрорайоне Ангарска накануне, 28 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания является поджог. В настоящее время устанавливается виновное лицо и ущерб. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля на площади 2 кв. метра.
— Огнем уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично поврежден салон, — рассказали в
На ликвидацию последствий пожара сотрудникам МЧС потребовалось чуть менее часа.