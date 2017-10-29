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10:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Расследование уголовного дела о серии краж и грабеже закончили в Хабаровске

Теперь судьбу трех подельников решит суд.

Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.

Сотрудники отдела полиции № 9 в Хабаровске установили причастность троих молодых людей к хищениям у потерпевших различного ценного имущества на сумму порядка 315 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации правоохранителей, трое жителей поселка Березовка по предварительному сговору совершили противоправные деяния в марте-апреле текущего года. В ночное время на автомобиле они приезжали в Железнодорожный район Хабаровска и в случайном порядке искали имущество, которое можно похитить. Так, в переулке Краснодарском сообщники в одном из дворов обратили внимание на припаркованную иномарку. В салоне на заднем сиденье владелец оставил строительные электроинструменты и портативную компьютерную технику: роутеры, адаптеры, упаковку кабеля. Двадцатишестилетний обвиняемый камнем разбил окно, его подельники достали вещи из салона и погрузили в свою машину. Ущерб потерпевший оценил в 67 тысяч рублей.

Через пять дней сообщники проникли ночью в коттедж на улице Летной. Двое обвиняемых перелезли через забор, их подельник остался следить за обстановкой снаружи. В дом злоумышленники попали через незапертое окно первого этажа и стали выносить ценное имущество. В это время в усадьбе находилась хабаровчанка. Она проснулась от шума, нажала на тревожную кнопку и стала громко звать на помощь. Крики спугнули злоумышленников. Прибывшим на вызов сотрудникам полиции потерпевшая указала, что из коттеджа фигуранты унесли два телевизора, компьютеры, сотовые телефоны, другую электронику, дорогие наручные часы, ювелирные украшения на общую сумму около 220 тысяч рублей.

Еще через неделю сообщники сняли с припаркованной возле дома по улице Краснодарской иномарки комплект колес на дисках. Причиненный ущерб собственница оценила на сумму порядка 28 тысяч рублей.

Задержали злоумышленников сотрудники отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по Хабаровску совместно с коллегами из отдела полиции № 8 при силовой поддержке бойцов СОБР Управления войск Росгвардии по Хабаровскому краю.

Самый старший по возрасту 26-летний подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Его 19-летий сообщник в прошлом становился фигурантом уголовного дела о грабеже. Третий злоумышленник, 25-летний уроженец поселка Солнечный в поле зрения оперативников попал впервые.

Во время следственных действий сотрудники полиции изъяли часть похищенного у потерпевших имущества. Оставшиеся ценные вещи подельники успели реализовать незнакомым им людям.

В зависимости от роли каждого сообщникам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренными ч.2,3 ст. 158 «Кража» и ч.2 ст. 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, активно способствовали раскрытию преступлений.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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