Власти назвали самый криминальный район Алматы

В Алмалинском районе зарегистрировано 10 тысяч преступлений в 2017 году — это самый большой показатель по городу. Самым же спокойным районом считается Наурызбайский. Почти половина преступлений — это кражи Всего же с начала года в мегаполисе зафиксировано примерно 49 тысяч преступлений. Эти данные озвучили в Управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры.



По сравнению с 2016 годом количество преступлений уменьшилось на 10% Раскрываемость особо тяжких достигает 93%. По мнению представителей власти, этому способствовали меры профилактики, в том числе установка видеокамер. Их в Алматы насчитывается свыше 100 тысяч.