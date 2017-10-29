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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Власти назвали самый криминальный район Алматы

Статистика показывает, что больше всего преступлений совершается в Алмалинском районе. Об этом сообщает телеканал «Алматы».

Источник: 365info.kz

В Алмалинском районе зарегистрировано 10 тысяч преступлений в 2017 году — это самый большой показатель по городу. Самым же спокойным районом считается Наурызбайский. Почти половина преступлений — это кражи Всего же с начала года в мегаполисе зафиксировано примерно 49 тысяч преступлений. Эти данные озвучили в Управлении комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры.

По сравнению с 2016 годом количество преступлений уменьшилось на 10% Раскрываемость особо тяжких достигает 93%. По мнению представителей власти, этому способствовали меры профилактики, в том числе установка видеокамер. Их в Алматы насчитывается свыше 100 тысяч.

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