Порыв тепломагистрали в Павлодаре устранен

«Магистраль проложена более 40 лет назад, — рассказал генеральный директор ТОО “Павлодарские тепловые сети” Марат Иманаев. — Она проходит от улицы Лермонтова, через парк Победы и до улицы Естая. То есть там, где пересекаются все коммунальные трассы и расположены основные здания и территории центра Павлодара. В связи с этим замена трубопровода весьма затруднена. Мы провели капитальный ремонт той части магистрали, что идет со стороны Лермонтова до парка Победы. План дальнейшей реконструкции у нас готов. Но он привязан к генеральному плану города, который пока окончательно не утвержден».
Сообщается, что в ближайшие три года нами запланирована модернизация теплосетей на общую сумму почти 14 миллиардов тенге.
Как уже сообщалось ранее, 27 октября в Павлодаре около 14.00 произошел порыв трубы, диаметром 400 миллиметров, на теплотрассе. В результате аварии, вся центральная часть города была отключена от теплоснабжения. Устранение повреждения заняло сутки. Все это время на месте порыва трудились несколько аварийных бригад ТОО «Тепловые сети» с мощной техникой. До конца вчерашнего дня было подано тепло во все дома.