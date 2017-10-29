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07:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Порыв тепломагистрали в Павлодаре устранен

АСТАНА, 29 окт — Sputnik. В Павлодаре устранен порыв на трубопроводе тепломагистрали. По уточненным данным, восстановлено теплоснабжение потребителям в 36 многоэтажных домах в квадрате улиц Лермонтова — Естая — Бектурова — Сатпаева, в три школы и детский сад, сообщила пресс-служба АО «Павлодарэнерго».

Источник: Sputniknews.kz

«Магистраль проложена более 40 лет назад, — рассказал генеральный директор ТОО “Павлодарские тепловые сети” Марат Иманаев. — Она проходит от улицы Лермонтова, через парк Победы и до улицы Естая. То есть там, где пересекаются все коммунальные трассы и расположены основные здания и территории центра Павлодара. В связи с этим замена трубопровода весьма затруднена. Мы провели капитальный ремонт той части магистрали, что идет со стороны Лермонтова до парка Победы. План дальнейшей реконструкции у нас готов. Но он привязан к генеральному плану города, который пока окончательно не утвержден».

Сообщается, что в ближайшие три года нами запланирована модернизация теплосетей на общую сумму почти 14 миллиардов тенге.

Как уже сообщалось ранее, 27 октября в Павлодаре около 14.00 произошел порыв трубы, диаметром 400 миллиметров, на теплотрассе. В результате аварии, вся центральная часть города была отключена от теплоснабжения. Устранение повреждения заняло сутки. Все это время на месте порыва трудились несколько аварийных бригад ТОО «Тепловые сети» с мощной техникой. До конца вчерашнего дня было подано тепло во все дома.

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