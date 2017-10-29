Порыв тепломагистрали в Павлодаре устранен

«Магистраль проложена более 40 лет назад, — рассказал генеральный директор ТОО “Павлодарские тепловые сети” Марат Иманаев. — Она проходит от улицы Лермонтова, через парк Победы и до улицы Естая. То есть там, где пересекаются все коммунальные трассы и расположены основные здания и территории центра Павлодара. В связи с этим замена трубопровода весьма затруднена. Мы провели капитальный ремонт той части магистрали, что идет со стороны Лермонтова до парка Победы. План дальнейшей реконструкции у нас готов. Но он привязан к генеральному плану города, который пока окончательно не утвержден».