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10:50 (мск), источник: VLADNEWS

Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья

Сейчас здесь действует три лесных пожара на площади более 300 гектаров.

Источник: VLADNEWS

Из-за лесных пожаров в Ольгинском районе Приморья введён режим ЧС муниципального уровня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Ранее режим ЧС был введён в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорске.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, сейчас на территории Ольгинского района действует три лесных пожара на площади более 300 гектаров, один из очагов огня локализован. Всего за сутки огонь уничтожил более 50 гектаров лесного фонда, расположенного на территории района.

«В ликвидации огня принимает участие около 40 человек, в том числе группа спасателей, задействовано более 10 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В связи со сложной пожарной обстановкой на территории района, руководством муниципалитета принято решение ввести режим ЧС муниципального уровня.

По информации департамента, всего на территории Приморья действует 28 лесных пожаров в 10 муниципалитетах на площади более трех тысяч гектаров, площадь локализованных очагов превышает две тысячи гектаров. В тушении пожаров участвуют более 300 человек, задействовано почти 70 единиц техники, в том числе пять бульдозеров, два вертолёта и один самолёт.

По решению краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, в связи с лесными пожарами на период действия особого противопожарного режима может быть приостановлена выдача разрешений на охоту, а также перенесён срок открытия охотничьих сезонов.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

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