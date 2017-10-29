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08:13 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте произошло землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Узбекистана накануне, 28 октября, примерно в 22:45, ощутили отголоски афганского землетрясения.

Источник: Podrobno.uz

По данным сейсмостанции «Ташкент», эпицентр землетрясения находился на расстоянии 535 км от Ташкента в юго-восточном направлении на территории Афганистана.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,7. Сила подземных толчков на территории Ташкента достигла 3 баллов. В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась», — отметили на сейсмостанции.

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