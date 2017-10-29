В Ташкенте произошло землетрясение

По данным сейсмостанции «Ташкент», эпицентр землетрясения находился на расстоянии 535 км от Ташкента в юго-восточном направлении на территории Афганистана.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,7. Сила подземных толчков на территории Ташкента достигла 3 баллов. В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась», — отметили на сейсмостанции.