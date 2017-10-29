В Ташкенте произошло землетрясение
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Узбекистана накануне, 28 октября, примерно в 22:45, ощутили отголоски афганского землетрясения.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Узбекистана накануне, 28 октября, примерно в 22:45, ощутили отголоски афганского землетрясения.
По данным сейсмостанции «Ташкент», эпицентр землетрясения находился на расстоянии 535 км от Ташкента в
«Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,7. Сила подземных толчков на территории Ташкента достигла 3 баллов. В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась», — отметили на сейсмостанции.