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08:53 (мск), источник: Sputnik.by

Трагедия в Могадишо: 23 человека убиты в отеле в столице Сомали

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Очередной теракт потряс сомалийскую столицу Могадишо в минувшую субботу: террористы взорвали припаркованный в центре города в 600 метрах от президентского дворца автомобиль, ворвались в здание расположенного рядом отеля и открыли огонь. В это же время прогремел и второй взрыв — возле здания сомалийского парламента.

Источник: Sputnik.by

Под перекрестным огнем в здании гостиницы, перестрелку вели боевики и служба безопасности, удалось вывести 30 постояльцев, в том числе и одного министра. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 23 человеке, более 30 пострадали.

Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), которая с 2004 года ведет борьбу с сомалийскими властями. Боевики «Аш-Шабаб» устроили и перестрелку с военными из миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) 25 октября, в результате которой погибли 10 человек. Автоконвой AMISOM подорвался на фугасе, а затем был обстрелян боевиками. Жертвами завязавшейся перестрелки стали, в основном, мирные жители — пассажиры рейсового автобуса, остановившегося рядом с местом происшествия.

Экстремисты-моджахеды также организовали взрыв 20 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо, в результате которого пострадали 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести.

Аналогичный взрыв произошел и 14 октября рядом со зданием гостиницы «Сафари» в сомалийской столице Могадишо. Жертвами теракта стали более 300 человек, примерно столько же получили ранения.

Президент Сомали Мохамед Фармаджо призвал в среду граждан страны к совместной борьбе с боевиками исламистской группировки «Аш-Шабаб».

«Если мы не ответим сегодня, то наступит момент, когда мы найдем наши собственные разорванные на части тела, которые будут собирать по земле», — заявил глава государства.

Он призвал сомалийцев противостоять вместе, и бороться с «Аш-Шабаб», которая продолжает убивать «наш народ».

В свою очередь премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре отметил, что боевики с безразличием относятся к «матерям, отцам и детям», поскольку осуществляют теракта в самых населенных районах города, убивая лишь мирных жителей.

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