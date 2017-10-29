Toyota Crown «влетела» в авто скорой помощи во Владивостоке, машина медиков сгорела

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Дорожно-транспортное происшествие с участие машины скорой помощи произошло 28 октября на ул. Нейбута во Владивостоке. Водитель Toyota Crown не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП машина медиков загорелась. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

«Установлено, что автомобиль Toyota Crown под управлением 30-летней женщины двигался со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома № 32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с каретой скорой помощи.

В результате ДТП произошло возгорание спецмашины. Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было, — рассказали в пресс-службе управления.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Водитель Toyota Crown от прохождения медосвидетельствования отказалась. Составлен административный протокол по статье 12.26.1 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Назначено проведение ряда экспертиз.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.