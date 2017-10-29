Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12100 лет Октябрьской революции
10:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Toyota Crown «влетела» в авто скорой помощи во Владивостоке, машина медиков сгорела

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Дорожно-транспортное происшествие с участие машины скорой помощи произошло 28 октября на ул. Нейбута во Владивостоке. Водитель Toyota Crown не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП машина медиков загорелась. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

«Установлено, что автомобиль Toyota Crown под управлением 30-летней женщины двигался со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома № 32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с каретой скорой помощи.

В результате ДТП произошло возгорание спецмашины. Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было, — рассказали в пресс-службе управления.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Водитель Toyota Crown от прохождения медосвидетельствования отказалась. Составлен административный протокол по статье 12.26.1 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Назначено проведение ряда экспертиз.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские и китайские хоккеисты устроили массовую драку на матче МХЛ
Дополнительные электрички отменят в Приморье с 1 ноября
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Московский «Спартак» упустил победу в гостевом матче РФПЛ
Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку
Конгресс получил данные о компании, собравшей досье на Трампа
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь