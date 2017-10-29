Toyota Crown «влетела» в авто скорой помощи во Владивостоке, машина медиков сгорела
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.
«Установлено, что автомобиль Toyota Crown под управлением 30-летней женщины двигался со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома № 32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с каретой скорой помощи.
В результате ДТП произошло возгорание спецмашины. Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было, — рассказали в
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Водитель Toyota Crown от прохождения медосвидетельствования отказалась. Составлен административный протокол по статье 12.26.1 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Назначено проведение ряда экспертиз.
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