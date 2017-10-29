Вода из-за коммунальной аварии залила улицы в центре Челябинска
Поток заметили на улицах Энтузиастов и Сони Кривой.
Поток заметили на улицах Энтузиастов и Сони Кривой.
Поток воды залил несколько улиц в центре Челябинска утром 29 октября, фотографиями последствий коммунальной аварии с «АиФ-Челябинск» поделился читатель Дмитрий.
По словам челябинца, вода течёт с улицы Витебской через Энтузиастов к проспекту Ленина, поток также попадает и на улицу Сони Кривой. На официальном сайте МУП ПОВВ пока нет информации об аварийных работах на этом участке.
Добавим, что на потоп жалуются и жители Советского района: в соцсети горожане предупреждают автомобилистов о разливе воды и обледеневшей дороге на улице Шаумяна.