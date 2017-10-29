Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
11:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Вода из-за коммунальной аварии залила улицы в центре Челябинска

Поток заметили на улицах Энтузиастов и Сони Кривой.

Поток воды залил несколько улиц в центре Челябинска утром 29 октября, фотографиями последствий коммунальной аварии с «АиФ-Челябинск» поделился читатель Дмитрий.

По словам челябинца, вода течёт с улицы Витебской через Энтузиастов к проспекту Ленина, поток также попадает и на улицу Сони Кривой. На официальном сайте МУП ПОВВ пока нет информации об аварийных работах на этом участке.

Добавим, что на потоп жалуются и жители Советского района: в соцсети горожане предупреждают автомобилистов о разливе воды и обледеневшей дороге на улице Шаумяна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как нас обманывают на заправках - откровения сотрудников АЗС
Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь