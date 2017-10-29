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10:12 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Три человека госпитализированы после пожара в жилом бараке в Хабаровске

Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Три человека госпитализированы после пожара в жилом двухэтажном доме барачного типа на улице Большая в Хабаровске, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

По информации ведомства, возгорание началось поздно вечером в субботу, 28 октября. Когда пожарные прибыли на место, в бараке горел первый и второй этажи. Площадь пожара в итоге составила порядка 150 квадратных метров. На полную ликвидацию огня потребовалось около двух часов. На месте работал 31 человек на 11 единицах техники. Пострадала нежилая квартира, которая использовалась как бытовка, лестничный марш и одна стена.

Из 16 квартир в доме жилых только семь. В МЧС отметили, что все жильцы самостоятельно вышли на улицу до приезда спасателей. Трое человек были госпитализированы. В ведомстве подчеркнули, что подъезд, в котором жили люди, пожарным удалось спасти от огня.

По факту пожара идет проверка. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

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