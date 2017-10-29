Пропавшего почти месяц назад мужчину ищут в Приморье
Молодой человек ушел 3 октября в лесной массив в районе села Анучино и до сих пор не вернулся.
Молодой человек ушел 3 октября в лесной массив в районе села Анучино и до сих пор не вернулся.
Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.
Спасатели разыскивают в Приморье мужчину 1978 года рождения, который 3 октября ушел в лесной массив в районе села Анучино Анучинского района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали, сообщили ИА PrimaMedia в
27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего мужчины.
28 октября в 09.00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала
Продолжение поисковых работ запланировано на 29 октября.