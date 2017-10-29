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10:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пропавшего почти месяц назад мужчину ищут в Приморье

Молодой человек ушел 3 октября в лесной массив в районе села Анучино и до сих пор не вернулся.

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Спасатели разыскивают в Приморье мужчину 1978 года рождения, который 3 октября ушел в лесной массив в районе села Анучино Анучинского района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего мужчины.

28 октября в 09.00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 5 человек и 1 единицы техники. В 19.00 в связи с наступлением темного времени суток поиски приостановлены. Осмотрено 4 кв. км лесного массива на северном берегу Кресковского ключа. Поиски результатов не дали.

Продолжение поисковых работ запланировано на 29 октября.

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