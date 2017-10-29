Число жертв взрыва в отеле в Могадишо выросло до 25 человек

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 10 жертвах и 15 пострадавших.

Полиция вывела из подвергшегося нападению отеля 30 человек, среди которых был один из министров страны. По словам источника в правоохранительных органах, многие люди погибли на месте.

Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо, в субботу. Чуть позже неподалеку прогремел второй взрыв.

После взрыва в отеле завязалась перестрелка между нападавшими и силами безопасности. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб».

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.