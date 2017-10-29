Число жертв взрыва в отеле в Могадишо выросло до 25 человек
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате нападения на гостиницу в столице Сомали достигло 25, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате нападения на гостиницу в столице Сомали достигло 25, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 10 жертвах и 15 пострадавших.
Полиция вывела из подвергшегося нападению отеля 30 человек, среди которых был один из министров страны. По словам источника в правоохранительных органах, многие люди погибли на месте.
После взрыва в отеле завязалась перестрелка между нападавшими и силами безопасности. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб».
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.