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09:46 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток

Парню переломало ноги, он получил и другие травмы.

Источник: VLADNEWS

В дежурную часть ЛО полиции на станции Уссурийск Приморского края поступило сообщение о том, что пассажирским поездом «Москва-Владивосток» травмирован человек на перегоне станций Баневурово — Барановский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа сотрудников транспортной полиции Уссурийска.

Установлено, что пострадавший возвращался по железнодорожной насыпи от своих друзей в город Уссурийск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не смог адекватно отреагировать на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Применение экстренного торможения, не предотвратило столкновения, в результате чего гражданин получил перелом обеих ног и другие сочетанные травмы.

В настоящее время 21-летний гражданин находится в больнице города Артема, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Родственники проинформированы.

Уважаемые граждане, сотрудники транспортной полиции напоминают вам, что хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах категорически запрещено. Помните, что ваша жизнь во многом зависит от соблюдения правил личной безопасности! Берегите себя и своих близких!

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