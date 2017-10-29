Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток

Источник: VLADNEWS

В дежурную часть ЛО полиции на станции Уссурийск Приморского края поступило сообщение о том, что пассажирским поездом «Москва-Владивосток» травмирован человек на перегоне станций Баневурово — Барановский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа сотрудников транспортной полиции Уссурийска.

Установлено, что пострадавший возвращался по железнодорожной насыпи от своих друзей в город Уссурийск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не смог адекватно отреагировать на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Применение экстренного торможения, не предотвратило столкновения, в результате чего гражданин получил перелом обеих ног и другие сочетанные травмы.

В настоящее время 21-летний гражданин находится в больнице города Артема, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Родственники проинформированы.