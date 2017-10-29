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11:15 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП

ДТП произошло 27 октября днем в Кармаскалинском районе республики.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. Фотографии происшествия опубликованы в социальной сети Вконтакте в группе «БашДТП».

Как сообщают очевидцы, дети ехали с Подлубовской средней школы. В автобусе в момент аварии находилось 11 детей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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