В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП
ДТП произошло 27 октября днем в Кармаскалинском районе республики.
ДТП произошло 27 октября днем в Кармаскалинском районе республики.
По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. Фотографии происшествия опубликованы в социальной сети Вконтакте в группе «БашДТП».
Как сообщают очевидцы, дети ехали с Подлубовской средней школы. В автобусе в момент аварии находилось 11 детей.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.