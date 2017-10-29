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10:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Пожадничал или забыл? О цене страховки на отдыхе рассказал пострадавший в Таиланде житель Иркутской области

Вернуться на родину на носилках, с пневмонией, да ещё с огромным долгом в 2 миллиона рублей — отпуск для Александра Распутина станет незабываемым. Хотя иркутянин мало что о нём помнит.

Источник: Вести Иркутск

Вернуться на родину на носилках, с пневмонией, да ещё с огромным долгом в 2 миллиона рублей — отпуск для Александра Распутина станет незабываемым. Хотя иркутянин мало что о нём помнит.

— Вы помните, что было в Таиланде?
— Нет. Я собирался улетать — это я точно помню.

Упал в обморок в аэропорту, очнулся через несколько дней в больнице Бангкока под капельницами. По стечению обстоятельств Александр полетел на отдых один. Медицинскую страховку оформлять не стал.

— Страховка стоит всего лишь тысячу рублей.
— Я не знаю, почему-то не оформил. Решил, что не надо.
— Решили сэкономить?
— Может быть. Я сейчас даже не могу на этот вопрос ответить, — говорит житель села Малое Голоустное Александр Распутин.

Посольство России в Таиланде договорилось с госпиталем и мужчину бесплатно вернули на Родину. Сейчас он в Иркутской областной больнице, идёт на поправку. Но не всем так повезло, как Александру. Несколько дней назад в Бодайбо скончался мужчина, который этой зимой выпал из автобуса в Таиланде. Его лечение и доставка в Россию обошлись в круглую сумму. Ещё один турист — из Иркутска — путешествовал в Канаде. Там у него начались проблемы с сердцем и он оказался в местной больнице. Но деньги собрать не успели — мужчина умер.

В последнее время полёты без страхового полиса стали делом обычным. Номера в гостинице легко забронировать через Интернет, там же можно взять билеты на самолёт. В туроператоре, как в посреднике, больше нет нужды — в отпуск люди часто летят без посторонней помощи. И зачастую не считают нужным страховаться, если этого не требуется при получении визы.

Турагентства по закону обязаны оформлять страховку для клиента, но случается, что и она не помогает. Иркутянка Лидия Полошкова летела в Таиланд, в самолёте из-за турбулентности почувствовала себя плохо. По прилёте её отправили в госпиталь, но лечиться пришлось за собственные деньги. Страховка действовала только на территории страны прибытия, а не с момента регистрации на самолёт.

— В отеле гид позвонил в страховую компанию, где мне сказали, что нужны доказательства того, что я летела не над Россией сказали, что это не страховой случай. Никогда не говорите, что вам стало плохо в самолёте. Лишь тогда, когда прилетели. Приходится врать, скажем так, говорить, что стало плохо именно по месту приезда, — говорит жительница Иркутска Лидия Полошкова.

Цена страховки зависит от того, что в неё входит. Чем больше страховых случаев, тем выше цена. В среднем за безопасность придётся выложить тысячу рублей. У туроператоров медицинская страховка обычно рассчитана на покрытие затрат до двух миллионов рублей. А цены на лечение за границей очень высокие, особенно для иностранных туристов. Недешево обойдётся и возвращение тела на родину в случае гибели, этот пункт также должен быть в страховке.

— Обычно эти полисы оформляются при покупке в турфирме, но важно понимать, что почти всегда этот полис самый дешёвый. По нему минимальная сумма покрытия и минимальный пакет риска. При случае какой-то беды может просто банально не хватить. Никто при этом не запрещает оформить полис страховой компании напрямую. В этом случае можно выбрать пакет рисков, необходимых именно для вас и вашей семьи, — говорит специалист страховой компании Ярослав Меркулов.

По количеству страховых случаев самыми «опасными» странами для российских туристов являются Турция, Испания, Таиланд, Болгария и Кипр. Причём для каждого государства характерны свои болезни: в Таиланде и Индии часто получают отравления, в Болгарии — травмы, а простуду — в Израиле. А вот туристам-экстремалам и всем, чей отдых не ограничивается только походами на пляж, эксперты советуют перестраховаться.

— Если человек катается на велосипеде, на доске или даже на слоне, то в случае травмы нужна дополнительная страховка. Она несколько подороже, если человек занимается таким активными видами туризма — нужно тоже это предусмотреть, — говорит председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко.

Человек с хроническим заболеванием и минимальным пакетом не получит бесплатного лечения своего недуга, если тот резко даст о себе знать на отдыхе. Не стоит рассчитывать на страховку и если путешественник был пьян. То же касается аварий на арендованном транспорте. Поэтому главный совет от экспертов: условия страховки нужно тщательно изучить ещё до вылета.

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