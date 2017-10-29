В Воронежской области водитель, устроивший смертельное ДТП, отделался условным сроком
В Воронежской области водителя, наехавшего на толкавшего неисправный автомобиль мужчину, приговорили к условному сроку. Об этом 29 октября сообщили в
В Воронежской области водителя, наехавшего на толкавшего неисправный автомобиль мужчину, приговорили к условному сроку. Об этом 29 октября сообщили в
Трагедия произошла в ноябре 2016 года на М-4 «Дон» в Бобровском районе. Около девяти вечера 43-летний автомобилист на Volkswagen Passat не сохранил безопасную до движущегося впереди «ВАЗ-21061». Отечественная легковушка была неисправна, и её владельцы пытались завести её с толкача.
В итоге иномарка наехала на них. 36-летнего мужчину, который толкал авто — задавило насмерть. 39-летняя женщина, сидевшая за рулём, в результате ДТП получила травмы — после её госпитализировали в больницу.
Как позже определили эксперты, водитель Volkswagen мог предотвратить трагедию — если бы совершил экстренное торможение.
За нарушение ПДД, приведшее по неосторожности смерть человека, и за причинение тяжкого вреда здоровью другой пострадавшей — суд назначил автомобилисту наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также его на год лишили водительских прав, и взыскали с него компенсацию в пользу потерпевших.