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16:48 (мск), источник: НИА Самара

На Московском шоссе в Самаре Niva Chevrolet протаранила Skoda

Обе машины получили серьёзные механические повреждения.

Вечером 28 октября на Московском шоссе водитель Niva Chevrolet выехал на красный сигнал светофора и протаранил Skoda, сообщают в группе ДТП Самара. Авария случилась на пересечении с улицей Коммунистической. От удара второй автомобиль развернуло на 90 градусов.

Обе машины получили серьёзные механические повреждения. На месте ЧП работали инспектора ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

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