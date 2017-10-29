На Московском шоссе в Самаре Niva Chevrolet протаранила Skoda

Вечером 28 октября на Московском шоссе водитель Niva Chevrolet выехал на красный сигнал светофора и протаранил Skoda, сообщают в группе ДТП Самара. Авария случилась на пересечении с улицей Коммунистической. От удара второй автомобиль развернуло на 90 градусов.