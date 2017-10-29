На Московском шоссе в Самаре Niva Chevrolet протаранила Skoda
Обе машины получили серьёзные механические повреждения.
Обе машины получили серьёзные механические повреждения.
Вечером 28 октября на Московском шоссе водитель Niva Chevrolet выехал на красный сигнал светофора и протаранил Skoda, сообщают в группе ДТП Самара. Авария случилась на пересечении с улицей Коммунистической. От удара второй автомобиль развернуло на 90 градусов.
Обе машины получили серьёзные механические повреждения. На месте ЧП работали инспектора ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.