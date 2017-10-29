Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Житель города Гомель Виталий Мащиц разбился в Москве, делая сэлфи на крыше знаменитого «плоского дома» на улице Пресненский Вал.
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Житель города Гомель Виталий Мащиц разбился в Москве, делая сэлфи на крыше знаменитого «плоского дома» на улице Пресненский Вал.
Мащиц был одним из организаторов группы роуджамперов R.J. team Grapevine в Гомеле. Сейчас этот клуб на своей страничке ВКонтакте объявил сбор средств на проведение похорон и доставку тела погибшего в Беларусь.
Парень был любителем экстрима, любил фотографироваться в необычных местах, занимался роупджампингом, снимал видео с прыжками, а также подрабатывал, занимаясь промышленным альпинизмом.
По словам Алексея (брата Виталия), сэлфи на крыше дома в Москве не было связано с прыжками. Виталий всего лишь хотел сделать фотографию, но сорвался и упал. На момент приезда «скорой помощи» он был еще жив.
С многочисленными травмами (перелом основания черепа, разрывы внутренних органов
«Кроме перевозки возникла и проблема с документами Виталия, которые находятся в посольстве. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы скорее со всем разобраться и доставить его в Гомель», — сказали представители группы Grapevine.