Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка

Источник: Sputnik.by

Мащиц был одним из организаторов группы роуджамперов R.J. team Grapevine в Гомеле. Сейчас этот клуб на своей страничке ВКонтакте объявил сбор средств на проведение похорон и доставку тела погибшего в Беларусь.

Парень был любителем экстрима, любил фотографироваться в необычных местах, занимался роупджампингом, снимал видео с прыжками, а также подрабатывал, занимаясь промышленным альпинизмом.

По словам Алексея (брата Виталия), сэлфи на крыше дома в Москве не было связано с прыжками. Виталий всего лишь хотел сделать фотографию, но сорвался и упал. На момент приезда «скорой помощи» он был еще жив.

С многочисленными травмами (перелом основания черепа, разрывы внутренних органов и т. д. ) Мащиц был доставлен в реанимацию, где медики попытались его спасти, но безуспешно.