СМИ: туристический автобус перевернулся в Анталье
По данным Анатолийского агентства, в результате ДТП пострадали 18 туристов из Японии.
По данным Анатолийского агентства, в результате ДТП пострадали 18 туристов из Японии.
АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщила в воскресенье газета Türkiye.
По ее данным, в результате ДТП, которое произошло в уезде Аксеки, пострадало много людей. Перевозивший туристов из Антальи в Конью автобус слетел с трассы и перевернулся.
Анатолийское агентство уточняет, что в аварии пострадали по меньшей мере 18 граждан Японии. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.