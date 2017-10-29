СМИ: туристический автобус перевернулся в Анталье

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщила в воскресенье газета Türkiye.

По ее данным, в результате ДТП, которое произошло в уезде Аксеки, пострадало много людей. Перевозивший туристов из Антальи в Конью автобус слетел с трассы и перевернулся.