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11:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: туристический автобус перевернулся в Анталье

По данным Анатолийского агентства, в результате ДТП пострадали 18 туристов из Японии.

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщила в воскресенье газета Türkiye.

По ее данным, в результате ДТП, которое произошло в уезде Аксеки, пострадало много людей. Перевозивший туристов из Антальи в Конью автобус слетел с трассы и перевернулся.

Анатолийское агентство уточняет, что в аварии пострадали по меньшей мере 18 граждан Японии. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

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