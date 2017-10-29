В Омске завели дело на водителя перевернувшейся маршрутки

Как ранее информировала полиция, авария на Красноярском тракте в Омске произошла около 17.40 по местному времени (14.40 мск) в субботу 28 октября. Сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем.

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«В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, в котором погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса “Газель”, следовавшего по маршруту, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

В УМВД уточнили, что в аварии погиб пассажир «ГАЗели», 67-летний мужчина. Водителю автомобиля Toyota и десяти пассажирам обоих транспортных средств оказана медицинская помощь.

В Следственном управлении СК РФ по Омской области уточнили, что с ушибами, черепно-мозговыми травмами и политравмой госпитализированы 12-летний мальчик и 52-летняя женщина. Доставленные в больницу с политравмой 36-летний отец мальчика и трехлетний брат, получивший ушибы, а также другие пассажиры и водители автомобилей после осмотра и медпомощи отпущены, либо проходят амбулаторное лечение.