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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Состояние тонувшего в Свислочи ребенка стабильно тяжелое

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние тонувшего в Свислочи ребенка стабильно тяжелое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Источник: БЕЛТА

«Состояние ребенка стабильно тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медикаментозного сна», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел днем 28 октября в районе улицы Даумана в Минске. Как проинформировала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, сообщение о тонущем ребенке поступило в 16.55. Мальчик был в Свислочи на расстоянии 15 м от берега, возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий — 16-летний первокурсник колледжа.

Девятилетний мальчик был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка. Спасенный был доставлен во 2-ю городскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».

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