Состояние тонувшего в Свислочи ребенка стабильно тяжелое

«Состояние ребенка стабильно тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в состоянии медикаментозного сна», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел днем 28 октября в районе улицы Даумана в Минске. Как проинформировала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, сообщение о тонущем ребенке поступило в 16.55. Мальчик был в Свислочи на расстоянии 15 м от берега, возле дамбы, которая разделяет Комсомольское озеро и реку. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайный прохожий — 16-летний первокурсник колледжа.