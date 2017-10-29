Красноярка погибла под колесами Нивы на безлюдной дороге
Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия.
Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия.
Полицейские ищут виновника ДТП, в котором погибла
Авария произошла в субботу 28 октября, по данным дорожных полицейских, в период с 22:00 до 23:00 на ул. Лесопильщиков, около дома 160 (Свердловский район). Неизвестный автомобиль сбил женщину и скрылся. Личность пешехода еще устанавливается, на вид женщине около 55 лет.
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Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия. «Обращаемся к участникам движения с просьбой помочь найти скрывшегося водителя. Пишите нам в личку или звоните по телефонам 102 или 127», — попросили в