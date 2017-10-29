Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
11:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка погибла под колесами Нивы на безлюдной дороге

Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия.

Полицейские ищут виновника ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в субботу 28 октября, по данным дорожных полицейских, в период с 22:00 до 23:00 на ул. Лесопильщиков, около дома 160 (Свердловский район). Неизвестный автомобиль сбил женщину и скрылся. Личность пешехода еще устанавливается, на вид женщине около 55 лет.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что после обнаружения погибшей женщины им удалось найти возможного свидетеля. Водитель большегруза, проезжавший в этом районе примерно во время ДТП, видел светлый автомобиль Нива, который проехал мимо него на большой скорости. У машины были повреждения в передней части, а из отличительных особенностей водитель грузовика назвал литые диски в виде пятиконечной звезды. Так как дорога достаточно безлюдная, полицейские предположили, что этот автомобиль и был участником аварии.

Полицейские просят у красноярцев помощи в поисках виновника происшествия. «Обращаемся к участникам движения с просьбой помочь найти скрывшегося водителя. Пишите нам в личку или звоните по телефонам 102 или 127», — попросили в пресс-службе ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске зафиксировали экстремальный уровень загрязнения воздуха
Традиции предков-славян, Хэллоуин и звездные танцы: выходные в...
Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
Совфед прокомментировал слова Волкера о миротворцах в Донбассе
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения
Названы болезни, от которых может защитить домашняя собака
Спорт
Крах Погорилой поднял зал Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь