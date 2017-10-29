В «резиновой квартире» в Воронеже зарегистрировали 52 иностранцев
Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
В Советском районе Воронежа полицейские нашли «резиновую квартиру». С августа по сентябрь её 26-летний владелец фиктивно зарегистрировал у себя сразу 52 иностранцев.
На самом деле толпа граждан из Средней Азии у парня не жила. Он их «прописал» за денежное вознаграждение, не планируя предоставлять жилье.
«В полиции хозяин квартиры признался, что на противоправные действия его подтолкнули отсутствие работы и тяжелое материальное положение», — рассказали в
Теперь за фиктивную постановку на учет молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.