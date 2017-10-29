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16:26 (мск), источник: Новости Воронежа

В «резиновой квартире» в Воронеже зарегистрировали 52 иностранцев

Молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

В Советском районе Воронежа полицейские нашли «резиновую квартиру». С августа по сентябрь её 26-летний владелец фиктивно зарегистрировал у себя сразу 52 иностранцев.

На самом деле толпа граждан из Средней Азии у парня не жила. Он их «прописал» за денежное вознаграждение, не планируя предоставлять жилье.

«В полиции хозяин квартиры признался, что на противоправные действия его подтолкнули отсутствие работы и тяжелое материальное положение», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь за фиктивную постановку на учет молодому человеку грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

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