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16:49 (мск), источник: Volga News

Тольяттинец в ссоре ударил соседа ножом

Конфликт между соседями произошел в одном из общежитий, расположенном на ул. Победы в Тольятти. О произошедшем полицейским стало известно после того, как пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

При проверке поступившего от медработников сообщения сотрудники полиции установили, что ранение 34-летний потерпевший получил по месту жительства. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции опросили соседей мужчины для установления всех подробностей произошедшего.

Стражи правопорядка выяснили, что в квартире между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Из собранных материалов следует, что в ходе конфликта ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина ударил своего соседа ножом. Предполагаемое орудие преступления изъято.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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