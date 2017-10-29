Тольяттинец в ссоре ударил соседа ножом

При проверке поступившего от медработников сообщения сотрудники полиции установили, что ранение 34-летний потерпевший получил по месту жительства. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции опросили соседей мужчины для установления всех подробностей произошедшего.
Стражи правопорядка выяснили, что в квартире между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Из собранных материалов следует, что в ходе конфликта ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина ударил своего соседа ножом. Предполагаемое орудие преступления изъято.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.