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16:28 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже «Лада Приора» сбила знак «Пешеходный переход» у остановки — фото

В интернете опубликованы фотографии серьезной аварии, случившейся накануне днем в Коминтерновском районе Воронежа — здесь легковушка на полной скорости снесла дорожный знак.

Снимки появились в сообществе «Аварии / ДТП / Воронежа». По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Хользунова, в районе остановки «Магазин «Графская кухня».

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Здесь в субботу днем, 28 октября, белая «Лада Приора» на полной скорости врезалась в столб со знаком «Пешеходный переход» рядом с остановкой. В результате знак оказался сломанным, машина получила серьезные повреждения, вылетев на тротуар. По предварительным данным, авария обошлась без жертв и серьезных травм.

По данным областного управления полиции, за минувшие сутки на дорогах Воронежа и области произошло 123 аварии, в которых пострадали семь человек.

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