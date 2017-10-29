В Воронеже «Лада Приора» сбила знак «Пешеходный переход» у остановки — фото

Снимки появились в сообществе «Аварии / ДТП / Воронежа». По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Хользунова, в районе остановки «Магазин «Графская кухня».

<div id="vk_post_-105654239_25554"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-105654239_25554", -105654239, 25554, 'bczBfeNLc-A4nrKTx2mwGP05TA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь в субботу днем, 28 октября, белая «Лада Приора» на полной скорости врезалась в столб со знаком «Пешеходный переход» рядом с остановкой. В результате знак оказался сломанным, машина получила серьезные повреждения, вылетев на тротуар. По предварительным данным, авария обошлась без жертв и серьезных травм.