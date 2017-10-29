Жительница Сочи погибла в результате крушения дельтаплана

По предварительным данным, 28 октября примерно в 18 часов в хуторе Причитовский Майкопского района Республики Адыгея потерпел крушение мотодельтаплан. В нем находились два человека: мужчина-пилот и туристка из Сочи. В результате крушения они погибли.