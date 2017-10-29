Жительница Сочи погибла в результате крушения дельтаплана
28 октября в Адыгее произошло крушение дельтаплана, есть погибшие. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает
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28 октября в Адыгее произошло крушение дельтаплана, есть погибшие. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает
По предварительным данным, 28 октября примерно в 18 часов в хуторе Причитовский Майкопского района Республики Адыгея потерпел крушение мотодельтаплан. В нем находились два человека:
По предварительной информации, мужчина, управлявший дельтапланом, был зарегистрирован как ИП и имел лицензию пилота. В настоящее время следователи работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.