Очевидцы: В Воронеже водитель маршрутки подрался с пассажиром прямо в салоне автобуса

Инцидент произошёл в субботу, 28 октября. На кадрах видно, что маршрутка остановилась у остановки, но разборка началась ещё до того, как водитель успел открыть двери.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-57858526&id=456239852&hash=af5ee095943e8f68?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, произошла драка между водителем и пассажиром. Девушка, которая находилась в салоне, утверждает, что конфликт начался с претензии со стороны последнего — мол, маршрутчик не так затормозил. Однако о других подробностях не сообщается.

Судя по видео, в потасовке принимали участие не только два человека — вероятно, кто-то пытался разнять мужчин. Через некоторое время двери всё-таки были открыты — и несколько человек с возмущёнными криками выскочили на улицу.