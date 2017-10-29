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16:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Очевидцы: В Воронеже водитель маршрутки подрался с пассажиром прямо в салоне автобуса

Видео с места событий появилось в сети. В Воронеже на видео попала потасовка в маршрутном «ПАЗе» № 60 «Б». Роликом в сети поделился очевидец, который, стоя на остановке, наблюдал за происходящим в салоне автобуса.

Инцидент произошёл в субботу, 28 октября. На кадрах видно, что маршрутка остановилась у остановки, но разборка началась ещё до того, как водитель успел открыть двери.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, произошла драка между водителем и пассажиром. Девушка, которая находилась в салоне, утверждает, что конфликт начался с претензии со стороны последнего — мол, маршрутчик не так затормозил. Однако о других подробностях не сообщается.

Судя по видео, в потасовке принимали участие не только два человека — вероятно, кто-то пытался разнять мужчин. Через некоторое время двери всё-таки были открыты — и несколько человек с возмущёнными криками выскочили на улицу.

Чем закончилась история — осталось за кадром.

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