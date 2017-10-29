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16:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью трое пожарных тушили полыхавшую строительную бытовку

В начале шестого утра воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Кожевенном кордоне, который расположен в Железнодорожном районе Воронежа.

Источник: Новости Воронежа

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает строительная бытовка. Её размер 15 квадратных метров.

«Ликвидировать возгорание удалось уже в 6:10», — рассказали в МЧС.

По данным спасателей, никто во время возгорания не пострадал. На месте пожара работы трое пожарных и один дознаватель. Они использовали одну пожарную машину. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Куда звонить в случае пожара? Набирайте 112 или 101!

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