В Воронеже ночью трое пожарных тушили полыхавшую строительную бытовку
В начале шестого утра воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Кожевенном кордоне, который расположен в Железнодорожном районе Воронежа.
В начале шестого утра воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на Кожевенном кордоне, который расположен в Железнодорожном районе Воронежа.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает строительная бытовка. Её размер 15 квадратных метров.
«Ликвидировать возгорание удалось уже в 6:10», — рассказали в МЧС.
По данным спасателей, никто во время возгорания не пострадал. На месте пожара работы трое пожарных и один дознаватель. Они использовали одну пожарную машину. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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