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13:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане столкнулись две легковушки, один человек погиб, еще один пострадал

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись два легковых авто, есть погибший, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 11.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между селами Кадряково и Старое Мазино столкнулись «ВАЗ» и «Киа Рио».

В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

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