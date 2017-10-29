В Татарстане столкнулись две легковушки, один человек погиб, еще один пострадал
(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись два легковых авто, есть погибший, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане столкнулись два легковых авто, есть погибший, сообщили ИА «Татар-информ» в
В 11.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между селами Кадряково и Старое Мазино столкнулись «ВАЗ» и «Киа Рио».
В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.