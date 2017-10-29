Появились подробности ДТП с троллейбусом в Казани

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», напротив дома № 33 по улице Академика Глушко столкнулись «Лада Калина» под управлением 31-летнего водителя и троллейбус.

Информация о ДТП поступила на центральный пункт пожарной связи накануне в 16.44. Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 6 оказали первую помощь пострадавшим.

В результате аварии один из пассажиров легковушки был госпитализирован с переломом бедра, водитель и два других пассажира отделались ссадинами и ушибами.