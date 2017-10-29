Спасенный на озере мальчик находится в медикаментозном сне

Источник: Sputnik.by

Около 17.00 на тревожный номер «101» от очевидца поступило сообщение о нахождении в воде ребенка напротив дома № 23 по минской улице Даумана. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС, ОСВОД спасательной станции «Комсомольское озеро» и бригада медиков.

«До прибытия подразделений МЧС, 15-летним Виталием Титовым, учащимся 1-го курса УО “Минский государственный профессиональный лицей № 9 автомобилестроения” был спасен 9-летний ребенок, который находился в воде возле дамбы разделяющей Комсомольское озеро и реку Свислочь, на расстоянии 15 метров от берега», — сообщила Мельченко.

Ребенок был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. В результате интенсивных реанимационных мероприятий врачи смогли восстановить сердечную деятельность ребенка. В момент происшедшего родители мальчика спали дома в нетрезвом состоянии.

Мальчик был доставлен во 2-ю городскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом: «утопление в пресной воде». Состояние ребенка в настоящее время медики квалифицируют крайне тяжелое, он находится в состоянии медикаментозного сна.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь. Спасенный на Комсомольском озере мальчик в тяжелом состоянии.

Представитель МЧС ещё раз обратилась к родителям несовершеннолетних.