На Германию обрушился мощный ураган: фото
На центральную и северную части Германии обрушился ураган «Герварт». Объявлен режим ЧС, а также частично прекращено движение поездов, сообщает РИА Новости.
На центральную и северную части Германии обрушился ураган «Герварт». Объявлен режим ЧС, а также частично прекращено движение поездов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что концерн Deutsche Bahn ограничил железнодорожное сообщение в федеральных землях Нижняя Саксония,
В то же время сообщается, что
Стоит также отметить, что шквальный ветер, который достигает силы урагана, также привел к многочисленным ЧП в Чехии. Как сказал представитель экстренных служб Петер Свобода, которого цитирует ТАСС, в воскресенье утром «стали поступать сигналы о сорванных шквальным ветром крышах зданий, препятствующих движению поломанных и выкорчеванных деревьях, и их число растет». В северной части страны у границ с Германией и Польшей, а также в Западной и Южной Чехии