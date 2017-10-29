На Германию обрушился мощный ураган: фото

Отмечается, что концерн Deutsche Bahn ограничил железнодорожное сообщение в федеральных землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Вместе с тем, пожарная служба Берлина объявила о режиме чрезвычайной ситуации и подняла по тревоге все подразделения добровольной пожарной охраны.

В то же время сообщается, что из-за непогоды и шквального ветра в отдельных районах страны повалило деревья, в результате чего наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и перекрыты автострады. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.