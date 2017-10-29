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13:16 (мск), источник: Publika.md

На Германию обрушился мощный ураган: фото

На центральную и северную части Германии обрушился ураган «Герварт». Объявлен режим ЧС, а также частично прекращено движение поездов, сообщает РИА Новости.

Источник: Publika.md

Отмечается, что концерн Deutsche Bahn ограничил железнодорожное сообщение в федеральных землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Вместе с тем, пожарная служба Берлина объявила о режиме чрезвычайной ситуации и подняла по тревоге все подразделения добровольной пожарной охраны.

В то же время сообщается, что из-за непогоды и шквального ветра в отдельных районах страны повалило деревья, в результате чего наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и перекрыты автострады. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Стоит также отметить, что шквальный ветер, который достигает силы урагана, также привел к многочисленным ЧП в Чехии. Как сказал представитель экстренных служб Петер Свобода, которого цитирует ТАСС, в воскресенье утром «стали поступать сигналы о сорванных шквальным ветром крышах зданий, препятствующих движению поломанных и выкорчеванных деревьях, и их число растет». В северной части страны у границ с Германией и Польшей, а также в Западной и Южной Чехии из-за обрушившихся деревьев произошли значительные сбои в движении поездов, остановлено движение автотранспорта на нескольких участках дорог, а также оборваны линии электропередач, передаёт rg.ru.

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