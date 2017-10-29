ДТП на трассе «Котельниково — Песчанокопское»: один человек погиб, еще один пострадал
29 октября на 162 километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» произошло ДТП с участием автомобиля Kia Magentis.
29 октября на 162 километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» произошло ДТП с участием автомобиля Kia Magentis.
По предварительным данным областного управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением,
В результате аварии скончался пассажир, водитель получил травмы. Проводится проверка.