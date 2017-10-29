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13:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

ДТП на трассе «Котельниково — Песчанокопское»: один человек погиб, еще один пострадал

29 октября на 162 километре трассы «Котельниково — Песчанокопское» произошло ДТП с участием автомобиля Kia Magentis.

По предварительным данным областного управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии скончался пассажир, водитель получил травмы. Проводится проверка.

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