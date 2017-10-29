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15:52 (мск), источник: Tengrinews

Появилось видео предполагаемого нарушителя, разбившего зеркала 10 авто в Астане

Появилось видео предполагаемого нарушителя, разбившего зеркала десяти припаркованным авто в Астане передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео было предоставлено компанией BI Service, обслуживающей жилой комплекс Well House, автомобили жильцов которого пострадали от рук злоумышленника.

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