Появилось видео предполагаемого нарушителя, разбившего зеркала 10 авто в Астане
Появилось видео предполагаемого нарушителя, разбившего зеркала десяти припаркованным авто в Астане передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Появилось видео предполагаемого нарушителя, разбившего зеркала десяти припаркованным авто в Астане передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео было предоставлено компанией BI Service, обслуживающей жилой комплекс Well House, автомобили жильцов которого пострадали от рук злоумышленника.