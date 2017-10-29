В Крымском районе иномарка въехала в припаркованный на обочине КАМАЗ. Водитель погиб

Как сообщил порталу Юга.ру дежурный пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в воскресенье, 29 октября, около 10 утра в районе поселка Жемчужного в Крымском районе на трассе А146 водитель автомобиля Mazdа допустил столкновение с припаркованным на обочине КАМАЗом.