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13:41 (мск), источник: ЮГА.ру

В Крымском районе иномарка въехала в припаркованный на обочине КАМАЗ. Водитель погиб

Mazda столкнулась с припаркованным на обочине близ поселка Жемчужного большегрузом, автомобиль восстановлению не подлежит.

Как сообщил порталу Юга.ру дежурный пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в воскресенье, 29 октября, около 10 утра в районе поселка Жемчужного в Крымском районе на трассе А146 водитель автомобиля Mazdа допустил столкновение с припаркованным на обочине КАМАЗом.

Находившийся за рулем иномарки житель Новороссийска 1981 года рождения скончался на месте от полученных травм, его пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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