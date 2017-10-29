В Крымском районе иномарка въехала в припаркованный на обочине КАМАЗ. Водитель погиб
Mazda столкнулась с припаркованным на обочине близ поселка Жемчужного большегрузом, автомобиль восстановлению не подлежит.
Mazda столкнулась с припаркованным на обочине близ поселка Жемчужного большегрузом, автомобиль восстановлению не подлежит.
Как сообщил порталу Юга.ру дежурный
Находившийся за рулем иномарки житель Новороссийска 1981 года рождения скончался на месте от полученных травм, его пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован.