Под Новороссийском сгорел автобус детской футбольной команды

ЧП произошло вечером 28 августа в урочище Широкая Балка, недалеко от базы отдыха «Факел». В автобусе, в котором приехала в Новороссийск детская футбольная команда «Астрахань», от перегрева двигателя вспыхнул моторный отсек. Водитель и пассажиры пытались ликвидировать пламя своими силами, но в итоге пришлось вызывать специалистов МЧС.