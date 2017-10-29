Под Новороссийском сгорел автобус детской футбольной команды
Причины случившегося выясняются.
Причины случившегося выясняются.
ЧП произошло вечером 28 августа в урочище Широкая Балка, недалеко от базы отдыха «Факел». В автобусе, в котором приехала в Новороссийск детская футбольная команда «Астрахань», от перегрева двигателя вспыхнул моторный отсек. Водитель и пассажиры пытались ликвидировать пламя своими силами, но в итоге пришлось вызывать специалистов МЧС.
Их усилиями пожар был потушен, но автобус выгорел полностью, восстановлению он не подлежит.
Люди не пострадали. Футболисты — спортсмены 2002 и 2006 годов рождения — успели забрать из горящего автобуса багаж и личные вещи, сообщает «Наша газета».