МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области

Особенно сильными порывы будут в ночь на понедельник. С 2 часов ночи до 5 утра ожидаются порывы северо-западного ветра порывами до 25 м/с. Таковы данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.