МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области
В Калининградской области ожидается усиление ветра. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, передает корреспондент «Нового Калининграда».
В Калининградской области ожидается усиление ветра. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Особенно сильными порывы будут в ночь на понедельник. С 2 часов ночи до 5 утра ожидаются порывы
Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.