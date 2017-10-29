Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Прозрачное платье и пайетки: Бузова вызвала овации - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:35 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС объявило штормовое предупреждение в Калининградской области

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 751 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Новый Калининград

Особенно сильными порывы будут в ночь на понедельник. С 2 часов ночи до 5 утра ожидаются порывы северо-западного ветра порывами до 25 м/с. Таковы данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: мистический хорёк, дорогой футбол и тревожный сварщик
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед отреагировал на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах
Названо условие включения киберспорта в программу ОИ
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь