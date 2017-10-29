На Рышкановке дерево рухнуло на припаркованный автомобиль: фото
Этим утром в столичном секторе Рышкановка на машину рухнуло сухое дерево. Тяжелая ветка пробила лобовое стекло и упала в салон.
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Этим утром в столичном секторе Рышкановка на машину рухнуло сухое дерево. Тяжелая ветка пробила лобовое стекло и упала в салон.
Водитель сообщил, что припарковал автомобиль во дворе всего на несколько минут. Сотрудники зеленхоза спилили оставшийся ствол и рухнувшие ветки.
Стоимость ущерба, нанесенного автовладельцу, предстоит установить.