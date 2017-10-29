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14:15 (мск), источник: Publika.md

На Рышкановке дерево рухнуло на припаркованный автомобиль: фото

Этим утром в столичном секторе Рышкановка на машину рухнуло сухое дерево. Тяжелая ветка пробила лобовое стекло и упала в салон.

Источник: Publika.md

Водитель сообщил, что припарковал автомобиль во дворе всего на несколько минут. Сотрудники зеленхоза спилили оставшийся ствол и рухнувшие ветки.

Стоимость ущерба, нанесенного автовладельцу, предстоит установить.

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