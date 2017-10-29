Спор из-за парковки перешел в пальбу в воздух на Северном проспекте
Травматический пистолет стал участником конфликта двух автовладельцев, которые не могли поделить парковочное место 29 октября в Калининском районе Петербурга.
Травматический пистолет стал участником конфликта двух автовладельцев, которые не могли поделить парковочное место 29 октября в Калининском районе Петербурга.
Как передает «Фонтанка», ссора между 29-летним и 40-летним автомобилистами вспыхнула во дворе дома 63 по Северному проспекту. Мужчины не смогли договориться, чей автомобиль припаркуется на свободном месте.
Аргументацию водителя постарше пополнил травматический пистолет. Из него он несколько раз выстрелил в воздух. В свою очередь, его оппонент решил рассказать о случившемся сотрудникам правопорядка.
Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет с магазином и четырьмя патронами, а также три гильзы. Правоохранители зафиксировали, что ни телесных повреждений, ни материального ущерба никто никому не причинил.