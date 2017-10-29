Спор из-за парковки перешел в пальбу в воздух на Северном проспекте

Как передает «Фонтанка», ссора между 29-летним и 40-летним автомобилистами вспыхнула во дворе дома 63 по Северному проспекту. Мужчины не смогли договориться, чей автомобиль припаркуется на свободном месте.

Аргументацию водителя постарше пополнил травматический пистолет. Из него он несколько раз выстрелил в воздух. В свою очередь, его оппонент решил рассказать о случившемся сотрудникам правопорядка.