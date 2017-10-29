Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Прозрачное платье и пайетки: Бузова вызвала овации - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
16:57 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре грабитель обратился за помощью в ту же больницу, что и его жертвы

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Похищенное у потерпевших имущество сотрудники полиции изъяли.

В отдел полиции Самары поступило сообщение о произошедшем в Костромском переулке ограблении. Жертвами преступления стали два молодых человека 1983 и 1991 годов рождения.

В ходе общения с ними сотрудники полиции выяснили: днем возле одного из домов у молодых людей произошел конфликт с незнакомыми ранее мужчинами. Завязавшаяся вначале словесная перепалка переросла в драку. Во время потасовки один из оппонентов, по словам заявителей, отобрал у них сотовый телефон и сумку с документами.

После этого «противники» разошлись. Спустя некоторое время мужчины, у которых отобрали имущество, обратились в медицинское учреждение за помощью — они почувствовали недомогание после драки.

Сотрудники полиции, отрабатывая поступившую о преступлении информацию, выяснили приметы злоумышленника, добычей которого стало имущество потерпевших. В ходе установления его личности к оперативникам поступило сообщение о том, что в то же самое медучреждение обратился за помощью житель Самарской области 1988 года рождения. Полицейским стало известно: данный гражданин получил повреждения в ходе драки.

Сотрудники полиции обратили внимание на то, что местом получения потасовки оказался дом, расположенный в Костромском переулке. Собранные в дальнейшем материалы показали, что 29-летний мужчина может быть причастен к ограблению двух жителей областного центра, обратившихся двумя часами ранее в больницу. В ходе общения с полицейскими подозреваемый дал признательные показания и рассказал подробности инцидента.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Похищенное у потерпевших имущество сотрудники полиции изъяли. Ведется следствие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Крылья Советов" дома обыграли "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:0
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед отреагировал на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах
Ростуризм предупредил путешественников об урагане в Германии
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь