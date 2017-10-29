В Самаре грабитель обратился за помощью в ту же больницу, что и его жертвы

В отдел полиции Самары поступило сообщение о произошедшем в Костромском переулке ограблении. Жертвами преступления стали два молодых человека 1983 и 1991 годов рождения.

В ходе общения с ними сотрудники полиции выяснили: днем возле одного из домов у молодых людей произошел конфликт с незнакомыми ранее мужчинами. Завязавшаяся вначале словесная перепалка переросла в драку. Во время потасовки один из оппонентов, по словам заявителей, отобрал у них сотовый телефон и сумку с документами.

После этого «противники» разошлись. Спустя некоторое время мужчины, у которых отобрали имущество, обратились в медицинское учреждение за помощью — они почувствовали недомогание после драки.

Сотрудники полиции, отрабатывая поступившую о преступлении информацию, выяснили приметы злоумышленника, добычей которого стало имущество потерпевших. В ходе установления его личности к оперативникам поступило сообщение о том, что в то же самое медучреждение обратился за помощью житель Самарской области 1988 года рождения. Полицейским стало известно: данный гражданин получил повреждения в ходе драки.

Сотрудники полиции обратили внимание на то, что местом получения потасовки оказался дом, расположенный в Костромском переулке. Собранные в дальнейшем материалы показали, что 29-летний мужчина может быть причастен к ограблению двух жителей областного центра, обратившихся двумя часами ранее в больницу. В ходе общения с полицейскими подозреваемый дал признательные показания и рассказал подробности инцидента.