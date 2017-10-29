Пассажиры рейса из Дубая 16 часов не могли вылететь в Петербург

О проблемах Azur Air «Фонтанке» сообщили читатели, чей отдых в ОАЭ затянулся не самым приятным образом. Рейс ZF 7802 должен был отправиться из Аль-Мактума в шесть вечера 28 октября. Этого не произошло.

По словам самих пассажиров, представители компании длительное время не объясняли своим клиентам, в чем проблема.

После шести часов ожидания, негодующие и ничего не понимающие люди поняли, что спать им придётся в аэропорту на импровизированных кроватях — собственном багаже.

Только ранним утром 29 октября путешественников увезли в гостиницу. Еще несколько часов они приходили в себя. Около девяти утра людей снова повезли в Аль-Мактум. Началась посадка на борт. В одиннадцать утра «Боинг» поднялся над арабским курортом и отправился в Северную столицу.

По информации «Фонтанки», причиной столь длительной задержки стала поломка воздушного судна.

В компании Azur Air нашему изданию сообщили, что самолёт заменили.