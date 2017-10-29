Пассажиры рейса из Дубая 16 часов не могли вылететь в Петербург
140 пассажиров провели ночь на сумках в зале аэропорта
140 пассажиров провели ночь на сумках в зале аэропорта
О проблемах Azur Air «Фонтанке» сообщили читатели, чей отдых в ОАЭ затянулся не самым приятным образом. Рейс ZF 7802 должен был отправиться из
После шести часов ожидания, негодующие и ничего не понимающие люди поняли, что спать им придётся в аэропорту на импровизированных кроватях — собственном багаже.
Только ранним утром 29 октября путешественников увезли в гостиницу. Еще несколько часов они приходили в себя. Около девяти утра людей снова повезли в
В компании Azur Air нашему изданию сообщили, что самолёт заменили.
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